Трамп гордится участием в фильме Один дома-2

Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме Один дома-2. Об этом американский лидер заявил во вторник, 24 декабря, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции из резиденции во Флориде.

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", − отметил президент США.

Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца.

В небольшом эпизоде он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.

Ранее сообщалось, что президент США стал лауреатом антипремии Золотая малина сразу в двух номинациях, в том числе как худший актер.

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Источник: korrespondent.net