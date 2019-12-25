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25. 12. 2019

Президент подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

 
Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости. Информация об этом содержится на сайте парламента.
 
Документ с 1 января 2020 года вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.
 
В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.
 
Доступ к базе для проверки или внесения данных об оценке недвижимости будет бесплатным.
 
Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 2047-д О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
 
"Площадки Яценко" появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.
 
Сервис за деньги пересылал данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко.

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Источник: korrespondent.net
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