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25. 12. 2019

Репортеры без границ призвали освободить Ассанжа

 
Правозащитная организация Репортеры без границ призывает незамедлительно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы строгого режима Белмарш. Подобный шаг необходим в свете сообщений о значительном ухудшении состояния разоблачителя, говорится в заявлении правозащитников, опубликованном во вторник, 24 декабря.
 
Кроме того, Репортеры без границ призвали власти США снять обвинения в шпионаже с Ассанжа. Его экстрадиция в Соединенные Штаты создаст опасный прецедент, считают правозащитники.
 
В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь основателя WikiLeaks находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.
 
По мнению медиков из восьми стран, разоблачителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть".
 
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.
 
В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
 
Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
 
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора.
 
Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке.
 
Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций.
 
Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
 
В ООН заявили о психологических пытках Ассанжа
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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