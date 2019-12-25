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25. 12. 2019

В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

В американском городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, после чего выбежал на улицу и разбросал деньги со словами "счастливого Рождества!". Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание The Hill.
 
Отмечается, что инцидент случился вечером 23 декабря. Очевидец рассказал, что после пожеланий счастливого Рождества грабитель, которого полиция идентифицировала как 65-летнего Дэвида Оливера, отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться правоохранителей.
 
Как указали в полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не было.
 
По информации свидетелей ситуации, прохожие собрали разбросанные деньги и вернули их в банк.
 
О размере украденной суммы неизвестно. При этом сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже "тысяч долларов".
 
Работник банка в США украл почти $90 тысяч и похвастался этим в соцсетях
 
Ранее сообщалось, что американец Сэнди Хокинс ограбил банк на 1,1 тысячи долларов и вручил кассиру записку, в которой выразил надежду, что его поймают.
 
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Источник: korrespondent.net
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