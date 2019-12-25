В Симферополе продают украинские елки − СМИ

На новогодней ярмарке в Симферополе продаются искусственные ели из Прикарпатья. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание Крым.Реалии.

Как указал журналист проекта, елями торгуют под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.

Продавец деревьев заявил, что они производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

"Оно (предприятие) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", – утверждает предприниматель.

Он также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

По словам продавца, торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.

Фото: ua.krymr.com

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Источник: korrespondent.net