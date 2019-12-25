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25. 12. 2019

В Буркина-Фасо при атаке боевиков погибли 35 мирных жителей

 
В ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 35 мирных жителей. Об этом 24 декабря  сообщило агенство Reuters.
 
Отмечается, что утром во вторник группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда. Армии удалось отразить атаку, но отступая боевики уничтожали мирное население.
 
"В результате этой варварской атаки погибли 35 мирных граждан, преимущественно женщины. Я приношу свои искрение соболезнования семьям погибших", − заявил президент страны Рока Каборе.
 
По его словам, военным удалось нейтрализовать 80 боевиков. 
 
Во время отражения нападения также погибли четверо военнослужащих и три жандарма, еще около 20 представителей силовых служб были ранены.
 
Каборе объявил два дня национального траура в связи с инцидентом.
 
Ранее сообщалось, что 1 декабря боевики напали на церковь в Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 14 человек. 
 
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Источник: korrespondent.net
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