Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2019, среда, 07:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
25. 12. 2019

Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета

 
После заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании и после него. 
 
Отмечается, что следователи квалифицировали ситуацию как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345-1 УК.
 
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
В полиции подчеркнули, что противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. 
 
Напомним, Апелляционный суд Киева оставил Кузьменко под арестом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.