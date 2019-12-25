Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета

После заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании и после него.

Отмечается, что следователи квалифицировали ситуацию как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345-1 УК.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил Кузьменко под арестом.

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Источник: korrespondent.net