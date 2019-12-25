Итоги 24.12: Увольнения в ОГА, снижение коммуналки

Президент уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Во время заседания Совета развития общин и территорий президент Владимир Зеленский уволил главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского и главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

По словам главы государства, они не показали результата в возглавляемых ими регионах.

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Оператор ГТС Украины получил лицензию

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала сертификат и лицензию на транспортировку газа Оператору ГТС Украины.

Данное решение позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года.

В Кабмине заявили о снижении начислений в платежках

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение, которое позволит на 30% снизить суммы в платежках за коммунальные услуги.

По его словам, начисления за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой можно снизить за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре.

Первый перерасчет по новым правилам потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 года. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Украина отказалась от названий коньяк и шампанское

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское".

В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из страны будут экспортировать вино игристое и бренди.

Кабинет министров одобрил безвиз с двумя странами

Правительство утвердило введение безвизового режима с Колумбией и Эквадором. Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

В ПЦУ отказались от идеи переносить Рождество

Архиерей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие.

При этом опрос, опубликованный накануне Рождества, показал, что украинских граждан, поддерживающих окончательный переход к григорианскому календарю, становится все больше. Корреспондент.net собрал подробности ситуации.

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Источник: korrespondent.net