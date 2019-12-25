Под авиаудар в Сирии попала школа: 10 жертв

В результате авиаудара на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро - дети. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутри перемещенные лица.

Правительственные сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от города Маараф эн-Нууман, который удерживают повстанцы. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии - Алеппо.

Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

Напомним, 19 декабря армия Асада и РФ начали авиаудары в Сирии. Удары были зафиксированы по ключевому городу Маарат аль-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.

21 декабря в результате авиаударов по городу Саракеб 7 человек погибли и более 10 получили ранения.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

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Источник: korrespondent.net