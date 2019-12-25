В Кабмине рассказали о новом Трудовом кодексе

Основой трудовых отношений в Украине после внедрения нового кодекса будет контракт. Об этом в эфире hromadske заявила замминистра экономики Юлия Свириденко.

"В первую очередь это либерализация трудовых отношений, - мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме. Ориентировочную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все сотрудники могли прописать порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи", - пояснила Свириденко.

Она рассказала, что в новом кодексе Минэкономики хочет закрепить возможность работать дистанционно и частичную занятость.

"То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений, также будет аутсорсинг, аутстаффинг. Кстати, все эти определения будут в отдельных изменениях закона о занятости зафиксированы, и все смогут ознакомиться", - сказала замминистра.

Также новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая даст возможность упростить трудовую бюрократию.

"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.

Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься. И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", - сказала она.

Ранее некоторые нововведения Трудового кодекса анонсировал министр экономики Тимофей Милованов.

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Источник: korrespondent.net