В Кабмине рассказали о новом Трудовом кодексе

Также новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая даст возможность упростить трудовую бюрократию.
"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - сказала замминистра.
Свириденко отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками - не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать его с места работы.
"Так что такая проблема будет сниматься. И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", - сказала она.
Ранее некоторые нововведения Трудового кодекса анонсировал министр экономики Тимофей Милованов.
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Источник: korrespondent.net
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