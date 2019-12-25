В Украине отмечают Католическое Рождество

Во всем мире в среду, 25 декабря, отмечают Католическое Рождество.

Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).

Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Президент Владимир Зеленский накануне уже поздравил украинцев с Рождеством.

Напомним, в Украине Католическое Рождество стало официальным выходным в 2017 году.

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Источник: korrespondent.net