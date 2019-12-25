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25. 12. 2019

Грузию охватили лесные пожары

В Грузии в ночб на среду, 25 декабря, вспыхнуло несколько пожаров в Атенском лесу. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"К этому времени очаги друг от друга отделены. На данный момент нам сложно будет говорить о масштабах ареала распространения огня, потому что данные уточняются. На месте мобилизована живая сила", - сказал губернатор края Георгий Ходжеванившили.

Руководство МВД Грузии уже разбило на месте чрезвычайный штаб. Там не исключают, что к тушению пожара утром в среду подключится вертолет. Из-за сложного рельефа местности спасатели собираются задействовать и гусеничную технику. Число пожарных увеличится до 200 человек.

Накануне Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что зафиксировала по стране 10 лесных пожаров, в том числе вблизи грузино-армянской границы. Большинство пожаров уже потушено.

Напомним, в Австралии в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

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Источник: korrespondent.net
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