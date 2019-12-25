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25. 12. 2019

Нападения на журналистов в суде прокомментировал глава Нацполиции

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал недопустимым любые проявления агрессии или применения силы к журналистам. Так он прокомментировал нападения на журналистов в Апелляционном суде Киева накануне.

Он отметил, что во вторник в столичную полицию обратились трое журналистов с заявлениями о противоправных действиях против них. Открыто уголовное производство по факту угроз или насилия в отношении журналистов. Клименко пообещал, что на все такие факты полиция будет реагировать немедленно.

"Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача - обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации", - заявил он.

По словам Клименко, всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ "уделяется усиленное внимание". Ход расследования данных преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений полиции.

Напомним, накануне угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подверглись журналисты изданий Шарий.нет, Страна и ZIK. При этом присутствующие правоохранители никак не реагировали на противоправные действия в отношении работников СМИ.

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Источник: korrespondent.net
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