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25. 12. 2019

В США неизвестный убил двух человек и покончил с собой

В городе Лейкленд американского штата Флорида неизвестный открыл огонь в жилом доме, сообщил местный телеканал WUFT со ссылкой на представителей полиции.

Он убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются.

Во время стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали. 

Другой информации о произошедшем пока не приводится.

Ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.

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Источник: korrespondent.net
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