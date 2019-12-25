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25. 12. 2019

Прокуратура открыла дело из-за российских поездов в Крыму

Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь госграницы Украины через Керченский мост. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в среду, 25 декабря.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
 
Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом российского лидера в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста.
 

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Источник: korrespondent.net
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