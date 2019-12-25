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25. 12. 2019

РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2

США будут усиливать давление на проект Северный поток-2, считает вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

"Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что с учетом решения по Украине Россия задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы за счет поставок российского газа.

"При этом газа, который на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу", - сказал Козак.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему [с санкциями] и найдем компромисс", - добавил он.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 
 
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
 

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Источник: korrespondent.net
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