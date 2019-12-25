В Иране разбился истребитель МиГ-29

В иранской провинции Ардебиль в среду, 25 декабря, разбился военный самолет, сообщает IRIB.

По данным издания, крушение потерпел истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль. Пилот погиб.

Другие подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось, накануне в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться.

В начале декабря истребитель МиГ-29 разбился во время тренировочного полета в Египте.

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Источник: korrespondent.net