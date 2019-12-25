В Каменском ЧП из-за некачественного наркоза, есть жертвы

Полиция Днепропетровской области завела уголовное дело из-за использования некачественного наркоза в Каменском, в результате чего во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась.

Как сообщили в полиции, некачественный наркоз использовался во время операций в период с 17 по 19 декабря.

Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась.

Ранее в Киеве разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

Напомним, в октябре правоохранители задержали в Киеве на взятке в $20 тысяч заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко. В рабочем кабинете у него нашли еще $60 тысяч, а в банковской ячейке – почти $1 млн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net