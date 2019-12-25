В Полтавской области взорвался жилой дом. Погиб один человек, еще один получил ожоги, сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 25 декабря.

Инцидент произошел накануне около полуночи. В Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Спасателям звонили соседи, которые услышали взрыв.

"Взрывом и огнем уничтожен жилой дом. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Ущерб и причины происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине взрыв уничтожил жилой дом, есть жертвы

Ранее во Львове произошел взрыв в новостройке на верхнем этаже. Тогда пострадал рабочий, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла в квартире.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области произошел масштабный пожар в общежитии. Тогда эвакуировали 60 человек, никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net