Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками госпредприятия стратегического значения Артемсоль и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 25 декабря.

Отмечается, что деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении средств за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было госпредприятие.

"Вымогательство так называемых "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в схеме участвовали замначальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, замначальника одного из отделов СБУ в Запорожской области, а также ряд служебных лиц Артемсоли.

Также сообщается, что чиновники создавали искусственные препятствия подрядчикам во время процедуры подписания актов выполненных подрядных работ по заключенным договорам, а также затягивали сроки перечисления денег за выполненные работы.

"Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Чиновников Артемсоли и СБУ разоблачили на "откатах"

Накануне сообщалось, что чиновник Минобороны организовал схему получения "откатов" за победу в тендере.

Также сообщалось, что чиновники на Львовщине пытались завладеть землей на миллионы гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net