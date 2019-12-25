На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских

С начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта, еще 127 были ранены. Об этом накануне сообщило издание BBC Украина со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", – говорится в сообщении.

Указано, что в этот перечень не вошел погибший 18 декабря житель прифронтовой Марьинки, которого застрелил снайпер "ДНР". В ОБСЕ еще проверяют этот случай.

В целом потери среди мирных жителей Донбасса в этом году были меньше прошлогодних. По состоянию на начало декабря 2018 года количество погибших гражданских достигало 43 человека, раненых – 179.

Напомним, тенденцию к уменьшению количества смертей среди гражданских в Донбассе отмечали и в ООН. Но тогда приводились другие данные – минимум 26 погибших и 136 раненых в течение этого года. Разница объясняется разными методиками подсчета жертв в ООН и ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net