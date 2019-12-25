Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2019, среда, 20:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
25. 12. 2019

На Донбассе за день восемь обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток, 25 декабря, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы рядом с населенными пунктами Красногоровка (два раза), Невельское, Крымское и Луганское (четыре раза).

"Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 24 декабря на Донбассе сепаратисты совершили девять обстрелов. Тогда были ранены двое украинских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.