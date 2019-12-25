Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2019, среда, 21:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
25. 12. 2019

В Украине установили рекорд по игре на трембите

В Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой игре на трембите. На территории Дворца Потоцких одновременно заиграли 146 карпатских трембит и рогов, сообщает Укринформ в среду, 25 декабря.

"Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен", – сказала регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого мероприятия выступил музыкант рок-группы Кораллі Мишко Адамчак. По его словам, людей привлекали через Интернет. Для этого даже организовали специальные курсы.

"Люди учились держать инструмент, извлекать звук из инструмента. У всех получилось, ни один человек не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ровно, Днепр. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и семь метров, у нас играют на трембитах 3-3,5 метров", – утверждает музыкант.

Для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинщины.

Трембита, тримбита, редко тромбита – украинский народный духовой мундштуковый (дульцевый) музыкальный инструмент. Имеет вид деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой.

Ранее сообщалось, что украинка Надежда Яворовенко из Винницы получила девять высших образований в 25 лет и установила рекорд. Три диплома она получила за границей – во Франции.

Стример установил мировой рекорд, играя в игры 572 часа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.