Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США – СМИ

Китайские военные провели с подводной лодки испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цель в любой точке на территории США. Об этом накануне сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Утверждается, что пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен в воскресенье, 22 декабря, из Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря c атомной субмарины класса Jin, которая в момент испытаний находилась под водой.

Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении. О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, было ли оно успешным, источники не сообщили.

Как отмечает издание, Китай провел испытание на фоне сообщений о том, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.

Представитель пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн заявил, что не располагает информацией об этом испытании Китая.

Напомним, в ноябре Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41). Она способна нести 12 ядерных боеголовок на расстояние до 15 тысяч километров.

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Источник: korrespondent.net