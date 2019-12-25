В Грузии пять школьников погибли в ДТП

В Грузии автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. Погибли пять учеников местной школы, сообщает Грузия.Онлайн со ссылкой на Аджарское телевидение в среду, 25 декабря.

Инцидент произошел в селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети, близ Национального парка Мтирала. Всем погибшим было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли. Тела пришлось доставать из автомобиля и из обрыва спасательной службе. Проводится идентификация погибших.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек (ст.276 УК Грузии).

В связи с произошедшей трагедией мэрии городов Батуми и Кобулети приняли решение отложить все запланированные на среду предновогодние мероприятия.

Ранее сообщалось, что под Одессой легковушка влетела в маршрутку. Тогда восемь человек пострадали.

Также стало известно, что в Харьковской области трое полицейских были травмированы в ДТП.

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Источник: korrespondent.net