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25. 12. 2019

Британцу удалили почку весом почти 10 килограммов

Врачи удалили жителю британского города Басингсток Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма. Об этом накануне сообщила газета The Sun.

Отмечается, что еще в 2002 году мужчине уставили диагноз "поликистоз почек". Из-за болезни вес органов увеличивался, так как в них формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек – она весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку. Ее диаметр составлял 30 сантиметров.

По словам Дейва, он испытал сильное облегчение после операции, будто до нее "носил троих детей".

"Они провели огромную работу, и теперь я выгляжу стройнее", – похвалил мужчина работу врачей.

Удаленная у 53-летнего Дейва Уотли почка в 120 раз превысила норму для взрослого человека. В настоящее время идет оформление рекорда в Книге Гиннесса.

Ранее сообщалось, что в районной больнице Украины впервые пересадили почку. Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек. Донором стал ее муж.

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Источник: korrespondent.net
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