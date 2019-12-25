На Львовщине отец изнасиловал малолетнюю дочь

Во Львовской области взяли под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 декабря.

О произошедшем в полицию сообщила мать девочки.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе Николаевской области 40-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою дочь. Сейчас девочке 11 лет. Она имеет задержки в развитии и посещает спецшколу-интернат.

Также сообщалось, что под Киевом поймали напавшего на девочку педофила. За развращение ребенка злоумышленнику грозит до пяти лет за решеткой.

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Источник: korrespondent.net