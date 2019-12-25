Во Франции более 20 человек отравились угарным газом в церкви

Во Франции в городе Карлепон 21 человек был госпитализирован из-за отравления угарным газом во время рождественской службы. Об этом сообщили агентство France Info и издание Le Soir со ссылкой на данные пожарно-спасательной службы районав среду, 25 декабря.

Отмечается, что в храме находились до 200 человек. Во время службы некоторые из них почувствовали сильную головную боль. На место происшествия по вызовам срочно прибыли четыре десятка пожарных, спасателей и группа жандармов. Пожарные произвели замеры воздуха в помещении – они показали повышенное содержание угарного газа.

Все находившиеся в церкви были срочно эвакуированы. Первичная медицинская помощь была оказана 72 людям, среди которых были дети и старики.

В госпиталь ближайшего крупного города Компьень были доставлены 19 пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще двое в тяжелом состоянии направлены в другие медицинские учреждения. Один из них доставлен вертолетом в госпиталь главного города региона Лилль, другой – в госпиталь города Гарш.

Устанавливаются причины, по которым газ появился в помещении церкви. Выясняется состояние котельной здания. Мэр города распорядился закрыть доступ в здание храма.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области три ребенка отравились природным газом. Дети в возрасте от трех до 13 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в Полтаве в закрытом гараже нашли два трупа – парня и девушку. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

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Источник: korrespondent.net