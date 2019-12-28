Авиакатастрофа в Казахстане: названы основные версии трагедии

В Казахстане назвали версиии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, о чем стало известно на сайте пресс-службы МВД страны.

Так, рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Следователи восстановят хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. Взлетно-посадочную полосу уже осмотрели, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.

Как известно, в авиакатастрофе в Казахстане пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

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Источник: korrespondent.net