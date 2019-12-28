Еврокомиссия раскритиковала "адские" санкции США против СП-2

Еврокомиссия выступила категорически против "адских" санкций США в отношении проекта газопровода Северный поток — 2, завила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен., сообщает Der Spiegel.

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — завила глава ЕК.

Как известно, Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2. Компании, которые строят Северный поток-2, должны до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.

Накануне вступил в силу военный бюджет США-2020, который предусматривает ограничения против этих компаний.

"США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем (проекте Северный поток-2, – ред.). Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении от 20 декабря.

Также ранее в бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против Северного потока-2.

"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом", — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.

При этом чиновник отметил, что США не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

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Источник: korrespondent.net