Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2019, воскресенье, 01:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
28. 12. 2019

Еврокомиссия раскритиковала "адские" санкции США против СП-2

 
Еврокомиссия выступила категорически против "адских" санкций США в отношении проекта газопровода Северный поток — 2, завила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен., сообщает  Der Spiegel.
 
"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", — завила глава ЕК.
 
Как известно, Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2. Компании, которые строят Северный поток-2, должны до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.
 
 
Накануне вступил в силу военный бюджет США-2020, который предусматривает ограничения против этих компаний.
 
"США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем (проекте Северный поток-2, – ред.). Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – говорится в заявлении от 20 декабря.
 
Также ранее в бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против Северного потока-2.
 
"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом", — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс.
 
При этом чиновник отметил, что США не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.