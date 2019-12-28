Обмен пленными: СМИ назвали имена девяти военных

В Украину в ходе обмена удерживаемыми лицами, который запланирован на 29 декабря, вернутся, по меньшей мере, семь военнослужащих. Передача еще двоих вероятна, но не подтверждена, об этом в субботу, 28 декабря, сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на источник, приближенный к процессу переговоров по обмену.

В частности, ожидается возвращение находившихся в плену с 2015 года военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады Богдана Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергея Глондаря и Александра Коринькова из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево. Пантюшенко подавали на награждение орденом За мужество 3-й степени. Глондарь награжден в 2014 году знаком отличия Минобороны Украины За образцовую службу.

Также в списки на обмен, по данным журналистов, будут включены награжденные орденами военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, которые 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки в определенных районах. Иванчук 19 июля 2014 года был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Деев награжден орденом За мужество 3-й степени.

Будут возвращены украинской стороне старшие солдаты Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины Знак Уважения.

Пока нет окончательного подтверждения, но возможен также обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными с оккупантами 29 декабря

Со стороны сепаратистов говорят, что украинская сторона должна передать 87 человек в обмен на 55 человек.

Также сообщалось, что журналистов не допустят на обмен пленными.

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Источник: korrespondent.net