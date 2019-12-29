По пути в аэропорт Борисполь исчезли граждане Казахстана

По дороге в международный аэропорт Борисполь исчезли двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение об исчезновении ее знакомого с девушкой. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта Борисполь домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана выселились из гостиницы в Подольском районе столицы, на такси выехали в направлении аэропорта.

Установив личность таксиста, полицейские опросили его и узнали, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации по поводу возможного места нахождения без вести пропавших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Ранее в одной из школ Днепра ученик пришел в класс, оставил вещи, написал на доске прощальную записку и пропал.

Полиция отыскала потерявшегося в лесу священника

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net