Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО

Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Люди требуют досмотра автозаков, проезжающих через ворота следственного изолятора и ищут в них экс-беркутовцев, которых украинская сторона хочет отправить на обмен.

"Двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей - Тамтуру и Маринченко - уже вывезли спецтранспортом из Киевского апелляционного суда. Произошло это с дракой, активисты пытались помешать полиции", - передает Укринформ.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года.

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Источник: korrespondent.net