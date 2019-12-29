Протесты в Париже собрали более четырех тысяч человек

Число участников демонстраций во французской столице в субботу достигло 4,5 тысяч человек, шесть из них были задержаны в ходе противостояния со стражами порядка. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные префектуры парижской полиции.

"Четыре с половиной тысячи манифестантов прошли по улицам Парижа, среди них было 800 "желтых жилетов", - цитирует ведомство телеканал. Также он уточняет, что шесть участников акций были задержаны в течение дня.

Парижская демонстрация стала крупнейшей во Франции в эту субботу, ранее наиболее многочисленная акция из известных была зафиксирована в Байонне. Там правоохранительные органы насчитали 1,1 тыс. участников (2,2 тыс. - по версии профсоюзов).

В остальных городах, где проходили собрания граждан, насчитывалось несколько сотен или даже десятков участников, что значительно меньше выступлений профсоюзов 5 декабря.

Ранее в Париже во время протестов задержали 90 человек. Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

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Источник: korrespondent.net