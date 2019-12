В США упал самолет, есть погибшие

В субботу, 28 декабря в американском штате Луизиана упал самолет, по меньшей мере пять человек погибли, сообщает BBC News со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что самолет упал прямо на улицу, травмы получили трое прохожих.

Есть данные, что в самолете было шесть человек, один из них выжил. Что это был за самолет, не сообщается.

Крушение произошло около 9:00 утра субботы по местному времени (примерно 17:00 по киевскому времени) вскоре после взлета. Как сообщают метеорологи, с утра в районе стоял густой туман, видимость была 0,4 км.

При падении самолета взрывной волной выбило стекла в соседнем офисе, с универсама Walmart были эвакуированы покупатели и сотрудники, сообщил канал KATC News.

Местный житель Кевин Джексон рассказал журналистам канала: "Я стоял на улице совсем рядом перед катастрофой. Я заметил, что самолет, который летит низко, адски дымит. Даже мой трейлер зашатался".

Очевидцы опубликовали в соцсети видео аварии.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana



pic.twitter.com/fVxRjSrAId