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29. 12. 2019

Обмен пленными: из Борисполя вылетел спецборт

Утром в воскресенье, 29 декабря, из аэропорта в Борисполе вылетел военный самолет, который предположительно предназначен для транспортировки пленных. Об этом сообщает редактор издания Lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

"Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя. Буквально пару минут назад", - написала Кошкина в 9:11.

В то же время 112 канал сообщает, что от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами, которых должны передать для обмена.

Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил дату обмена.

Между тем, активисты до утра блокировали Лукьяновское СИЗО, в котором предположительно находятся трое экс-беркутовцев, освобожденные накануне судом в рамках обмена пленными.

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Источник: korrespondent.net
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