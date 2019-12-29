Импичмент Трампа: Байден пояснил, почему не будет давать показаний

Представители Республиканской партии не имеют законных оснований для того, чтобы вызвать Байдена повесткой в Сенат для дачи показаний по делу импичмента Трампа. Об этом бывший вице-президент США Джо Байден написал в субботу, 28 декабря на своей странице в Twitter.

В ряде сообщений он напомнил, что в течение 40 лет его публичной деятельности он и его офис всегда сотрудничали с Конгрессом, "в отличие от Дональда Трампа и (вице-президента США) Майка Пенса".

"Но я просто не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках для дачи мной показаний в суде по делу об импичменте есть какие-то юридические основания. Именно об этом я и говорил вчера и повторяю: этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал Байден.

Он добавил, что повестки следует направлять не ему, а в Белый дом.

Ранее Байден заявил, что не будет давать показания в рамках процедуры импичмента президента.

Напомним, за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Источник: korrespondent.net