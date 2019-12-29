На Донбассе начался обмен пленными

На пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, начался первый за последние два года обмен пленными между "ДНР" и "ЛНР", с одной стороны, и Украиной, с другой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемого "омбудсмена" ДНР Дарью Морозову.

"Обмен начался", - отметила Морозова. Процесс проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда.

По ее словам, пленные "ДНР" уже отправились в так называемую серую зону - территорию между позициями конфликтующих сторон - для финализации процедуры обмена.

По информации Морозовой, распространенной накануне, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

В свою очередь, представитель "ЛНР" в контактной группе Ольга Кобцева рассказала, что украинцы передали людей, которых либо помиловали, либо отпустили под личное обязательство.

"Было обозначено определенное количество людей на помилование, а определенное количество людей под личное обязательство без ограничения по передвижению", - сказала она.

Ранее сообщалось, что сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне.

Напомним, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил дату обмена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net