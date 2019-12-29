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29. 12. 2019

Экс-беркутовцев вывезли из СИЗО - адвокат

Экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, вывезли с Лукьяновского СИЗО. Об этом заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает Громадське.

По его словам, о том, что экс-беркутовцев вывезли из СИЗО, ему сообщили бывшие коллеги обвиняемых.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие "беркутовцы" - ред.) говорили", - сообщил адвокат.

Однако, по словам Варфоломеева, он не знает направили ли их на место обмена.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они есть в списках на обмен с сепаратистами.

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора. По состоянию на 9:00 СИЗО все еще было заблокировано.

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Источник: korrespondent.net
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