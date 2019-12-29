Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2019, воскресенье, 13:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
29. 12. 2019

Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП

В ходе обмена пленными на пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП в котором участвовал автобус с освобожденными украинцами, сообщает УНН.

Отмечается, сто при въезде на территорию КПВВ Майорское один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

О пострадавших не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП

Напомним, на Донбассе начался обмен пленными. Сепаратисты отправили лиц из обменного списка в серую зону, где проходит процедура обмена. 

Ранее сообщалось, что сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.