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29. 12. 2019

Назване предварительное число освобожденных украинцев

В ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР" по предварительным данным будут освобождены 80 граждан Украины. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами", - написала Денисова.

Позже стало известно, что автобус с номерами "ДНР", в котором находились украинцы, попал в ДТП в ходе обмена.

Напомним, на Донбассе начался обмен пленными. Сепаратисты отправили лиц из обменного списка в серую зону, где проходит процедура обмена. 

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Источник: korrespondent.net
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