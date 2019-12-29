Сепаратисты передали первую группу украинцев

Первых 25 украинцев освободили из плена в рамках обмена пленными. Трансляцию ведет пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отмечается, что это украинцы, которых передала "ЛНР". Ранее сообщалось, что после обмена их повезут в Краматорск, а оттуда в Борисполь.

Отметим, среди удерживаемых, вышедших из автобуса, несколько женщин.

"Все 25 человек", - сказала представительница "ЛНР" после верификации списка. На вопрос о том, хотят ли они переехать в Украину, передаваемые лица ответили утвердительно.

Напомним, на Донбассе начался обмен пленными. Сепаратисты отправили лиц из обменного списка в серую зону, где проходит процедура обмена.

Ранее сообщалось, что сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне.

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Источник: korrespondent.net