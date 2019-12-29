В Минске в воскресенье, 29 декабря, проходит пятая за последний месяц акция против интеграции Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Отмечается, что на Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности Вместе Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.

Еще один вариант протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.

Cмотрите фотогалерею: В Минске проходят протесты против интеграции с РФ

Напомним, аналогичная акция протеста 7 декабря закончилась столкновениями с силовиками.

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос "объединения Беларуси и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.

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Источник: korrespondent.net