В Минске в воскресенье, 29 декабря, проходит пятая за последний месяц акция против интеграции Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.
Отмечается, что на Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности Вместе Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.
Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.
Еще один вариант протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.
Cмотрите фотогалерею: В Минске проходят протесты против интеграции с РФ
Напомним, аналогичная акция протеста 7 декабря закончилась столкновениями с силовиками.
Ранее Лукашенко заявил, что вопрос "объединения Беларуси и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.
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Источник: korrespondent.net
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