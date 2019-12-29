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29. 12. 2019

В Йемене девять человек погибли при обстреле военного парада

На юго-западе Йемена девять человек погибли и несколько получили ранения в результате атаки на парад правительственных сил в городе Эд-Дали на юго-западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в воскресенье, 29 декабря.

Во время парада, приуроченного к окончанию обучения новых рекрутов, произошел взрыв. Местные силы, контролирующие Эд-Дали, заявили, что взрыв был вызван баллистической ракетой, выпущенной повстанцами-хуситами.

По данным агентства Associated Press, среди погибших – шесть военных и трое детей. Еще более 20 человек, включая гражданских лиц, получили ранения.

После нападения недалеко от места происшествия были арестованы трое боевиков-хуситов.

Напомним, в конце ноября хуситы заявили, что они сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии. Для этого они использовали ракету класса земля – воздух.

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Источник: korrespondent.net
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