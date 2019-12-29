США помогли предотвратить теракты в РФ – Кремль

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что разговор президентов РФ и США состоялся по инициативе российской стороны.

"Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, где и какие именно теракты удалось предотвратить.

В Кремле добавили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Кроме того, был "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

Напомним, 19 декабря в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки и убил двух сотрудников ФСБ. Еще пять человек были ранены. Стрелявший погиб во время перестрелки.

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Источник: korrespondent.net