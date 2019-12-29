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29. 12. 2019

В Казахстане изъяли более двух тонн красной икры

В Казахстане изъяли крупную партию контрабандной красной икры из России. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 29 декабря, со ссылкой на начальника пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбека Султанова.

В ходе пограничного контроля в пункте пропуска Жайсан-авто в Актюбинской области был задержан гражданин Казахстана, следовавший на грузовом автомобиле DAF по маршруту Москва – Алматы.

По словам Султанова, в машине обнаружили около 2300 кг красной икры, предположительно, рыб лососевых пород, без сопроводительных документов.

Мужчина и изъятый груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Харьковской области на границе изъяли почти 700 кило красной икры из России. Пограничники задержали троих граждан Украины.                                                                                       

Напомним, в Черновцах в промышленных объемах изготавливали поддельную икру. Найти и заблокировать деятельность мошенников удалось после отравления местного жителя.

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Источник: korrespondent.net
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