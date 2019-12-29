США нанесли пять авиаударов в Ираке и Сирии

Американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана в воскресенье, 29 декабря.

"В ответ на неоднократные нападения со стороны Катаиб Хезболлах на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы операции Непоколебимая решимость, американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции", – отметил он.

Хоффман добавил, что речь идет о трех объектах на территории Ирака и двух в Сирии. Среди них были склады с оружием и командные пункты.

По данным представителя Пентагона, Катаиб Хезболлах ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. Хоффман утверждает, что группировка связана со спецслужбой Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По словам представителя ведомства, США "не откажутся от права на самооборону.

"Иран и его марионеточные силы из Катаиб Хезболлах должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы, уважать суверенитет Ирака, чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил", – заключил Хоффман.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате ударов американских военных погибли по меньшей мере пять человек, еще 14 пострадали.

Накануне стало известно, что неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака. Тогда сообщалось о ранении одного военнослужащего. Очевидно, что позже он скончался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net