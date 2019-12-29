Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют обмен пленными между Украиной и сепаратистами "ЛННР". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ в воскресенье, 29 декабря.

По мнению лидеров Германии и Франции, сегодняшний обмен на Донбассе накануне Нового года и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами".

"Этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках нормандского саммита", – отмечается в сообщении.

Также указано, что в ходе подготовки к следующей встрече в нормандском формате, где будут рассмотрены, среди прочего, политические требования и вопросы безопасности на местных выборах в самопровозглашенных "республиках", ФРГ и Франция продолжат прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

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Источник: korrespondent.net