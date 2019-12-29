Самолет с 76 освобожденными украинцами отправился в Киев из военного аэропорта в городе Чугуе в Харьковской области. Об этом сообщил Офис президента Украины вечером в воскресенье, 29 декабря.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава государства уже находится в аэропорту Борисполь, где общается с семьями освобожденных украинцев.

Cмотрите фотогалерею: Самолет с освобожденными украинцами вылетел в Киев

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net