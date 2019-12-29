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29. 12. 2019

День в ООС: три обстрела, ВСУ без потерь

В день обмена пленными на Донбассе сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Два обстрела позиций сил ООС были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Напомним, за сутки 28 декабря, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net
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