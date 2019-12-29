День в ООС: три обстрела, ВСУ без потерь

В день обмена пленными на Донбассе сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Два обстрела позиций сил ООС были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Напомним, за сутки 28 декабря, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net